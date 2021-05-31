Более 60 тыс. военных будут обеспечивать безопасность на выборах президента Перу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 мая. /ТАСС/. Порядка 61 тыс. военнослужащих буду обеспечивать безопасность во время второго тура 6 июня президентских выборов в Перу. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны южноамериканской республики.

"Совместно с Национальным управлением электоральных процессов командование вооруженных сил обеспечило развертывание 61 тыс. военнослужащих, задача которых будет заключаться в обеспечении безопасности вне 11 673 избирательных участков в ходе голосования 6 июня", - говорится в сообщении. Помимо вооруженных сил гарантировать безопасность на выборах будут также сотрудники полиции. В ходе первого тура голосования 11 апреля для этого было задействовано 96 тыс. правоохранителей.

24 мая в Перу убили 16 человек, в том числе двух несовершеннолетних, предположительно по политическим мотивам. Как сообщили тогда в Минобороны, убийство совершили боевики леворадикальной террористической организации "Сендеро луминосо" (в переводе с испанского - "Сияющий путь"), оставившие на месте расправы листовки с призывами к населению не участвовать в президентских выборах.

Гражданам республики предстоит сделать выбор между представителем леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо и Кейко Фухимори, дочерью бывшего перуанского диктатора Альберто Фухимори, из правой партии "Народная сила". По данным последних опросов общественного мнения, в предвыборной гонке с небольшим перевесом лидирует Кастильо.