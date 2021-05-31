МИД КНР раскритиковал предложение Конгресса США вновь расследовать происхождение COVID-19

ПЕКИН, 31 мая. /ТАСС/. Китайские власти считают деструктивными действия конгрессменов США, которые призывают к "объективному" расследованию проблемы возникновения коронавируса нового типа и не доверяют докладу по итогам работы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"В последнее время участились обвинения в адрес отдельных государств по поводу первоисточника коронавируса, мы также заметили непрекращающиеся необоснованные упреки в отношении специалистов ВОЗ, - заявил он на регулярном брифинге. - Политизация вопроса происхождения коронавируса в США подрывает усилия, которые предпринимает международное сообщество в этом направлении. Соединенные Штаты создают трудности в процессе всеобщей борьбы с пандемией".

По словам китайского дипломата, поиском первопричины возникновения COVID-19 должны заниматься ученые, а не политики. "Проблема происхождения коронавируса - научная проблема, ее нельзя политизировать", - подытожил Ван Вэньбинь.

Как заявил в субботу в эфире телеканала Fox News член Палаты представителей Конгресса США Джош Готтхаймер, инициатива о проведении Конгрессом расследования обстоятельств распространения коронавируса пользуется поддержкой законодателей от обеих системообразующих американских партий. По его словам, эту идею одобряет группа конгрессменов из около 30 демократов и примерно столько же республиканцев.

В марте международная группа экспертов опубликовала в Женеве доклад о поездке в Китай для выяснения причин возникновения вируса. Специалисты не пришли к однозначному выводу и считают, что первый случай инфицирования, вероятно, произошел при контактах между животными, а впоследствии от них заразился человек. Гипотезу о возникновении источника пандемии в лаборатории эксперты признали малоправдоподобной.