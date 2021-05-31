Пассажиры рейса Ryanair из Дублина в Краков продолжили полет после внеплановой посадки

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Пассажиры рейса из Дублина в Краков ирландской авиакомпании Ryanair продолжили полет после внеплановой посадки в Берлине. Об этом в понедельник сообщает агентство DPA со ссылкой на пресс-службу федеральной полиции.

Как указывает агентство, немецкая полиция завершила свои действия, которые были предприняты после экстренной посадки самолета в берлинском столичном аэропорту в районе 20:00 воскресенья. 31 мая около четырех часов утра, по данным DPA, пассажиры, направлявшиеся из Дублина в Краков рейсом компании Ryanair, смогли продолжить путешествие на другом самолете.

Отмечается, что причины внеплановой посадки и последующего обыска самолета остаются неясными. Представитель федеральной полиции, как указывает агентство, по оперативным соображениям не стала приводить никаких подробностей. Ранее немецкие СМИ сообщали, что экстренная посадка была совершена из-за информации об угрозе взрыва на борту самолета авиакомпании Ryanair.