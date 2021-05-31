СМИ: двум россиянам в Бельгии предъявили обвинения в причастности к отмыванию денег

БРЮССЕЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Бельгийский судья Бруно де Хаус предъявил обвинения двум россиянам - Сергею Медведеву и Ирине Теркиной - в связи с их возможной причастностью к отмыванию денег. Об этом в понедельник сообщило издание EUobserver.

Суд также конфисковал у них €400 тыс., полученных от продажи квартиры в Антверпене. Речь идет о дуплексе (частном доме, предназначенном для проживания двух семей) в историческом центре города, который россияне приобрели в 2008 году. Издание предполагает, что существует связь между полученными за продажу этой недвижимости €400 тыс. и деятельностью фонда Hermitage Capital Management. В нем работал российский аудитор Сергей Магнитский, которого в 2009 году обвинили в уклонении от уплаты налогов в РФ.

EUobserver утверждает, что эти €400 тыс. якобы были частью суммы в €4 млн, отмытой "российскими чиновниками" и "мафиози" в бельгийских банках. "Мы потребовали у судьи провести дополнительное расследование. Если в Бельгии удастся найти еще какие-либо доходы от отмывания денег, мы, разумеется, попросим конфисковать и их", - сообщил изданию адвокат Карел де Мейстер, представляющий интересы Hermitage Capital Management в суде.

Дело Сергея Магнитского

24 ноября 2008 года 37-летний управляющий партнер аудиторской компании Firestone Duncan и аудитор фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский был задержан по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов. 26 ноября решением Тверского суда Москвы он был арестован. В октябре 2009 года следствие предъявило ему и основателю фонда Уильяму Браудеру обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере более 522 млн рублей. После 11 месяцев содержания под стражей в СИЗО "Бутырка" он умер в отделении интенсивной терапии больницы СИЗО "Матросская Тишина" 16 ноября 2009 года. Уголовное дело в отношении Магнитского было прекращено 30 ноября того же года в связи с его смертью.

Смерть Сергея Магнитского стала поводом для принятия в США в 2012 году закона, вводящего санкции в отношении лиц, предположительно причастных к его кончине. Закон, получивший название "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского", стал частью закона об отмене поправки Джексона-Вэника. Ответом России на "акт Магнитского" стал подписанный президентом России Владимиром Путиным 28 декабря 2012 года закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" (получил неофициальное название "закон Димы Яковлева" в память о российском мальчике, трагически погибшем в приемной семье в США).