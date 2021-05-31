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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Минский горсуд рассматривает жалобу на задержание россиянки Софии Сапеги

Представители Главного следственного управления Следственного комитета Белоруссии в понедельник должны предъявить Сапеге обвинение

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Минский городской суд приступил к рассмотрению жалобы на задержание гражданки России Софии Сапеги. Заседание суда проходит в закрытом режиме, передает ТАСС с места события.

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28 мая суд Партизанского района Минска на заседании в закрытом режиме отказался удовлетворить жалобу на задержание россиянки.

Предполагается, что в понедельник представители Главного следственного управления Следственного комитета Белоруссии предъявят Сапеге обвинение.

Росиянка была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Через несколько дней на опубликованной в интернете видеозаписи она заявила, что работает редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле нынешнего года телеграм-канал "Черная книга Беларуси" судом Железнодорожного района Гомеля был признан экстремистским.

30 мая глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил, что решение о дальнейшей судьбе Сапеги примет белорусский суд после окончания расследования ее дела, который по его мнению, скорее всего, состоится в Белоруссии.

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БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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