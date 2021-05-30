Глава МИД Белоруссии заявил, что решение о судьбе Сапеги примет суд в Минске

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Решение о дальнейшей судьбе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги примет белорусский суд после окончания расследования ее дела. Об этом в опубликованном в воскресенье в интервью газете "Коммерсантъ" заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

В настоящий момент следствие проверяет ее на причастность к управлению Telegram-каналом, где на фоне массовых акций протеста после президентских выборов в августе прошлого года шла публикация личных данных сотрудников правоохранительных органов Белоруссии и членов их семей. "Расследование должно показать, кто она на самом деле, какие действия предпринимала, нанесли ли эти действия ущерб Беларуси, белорусскому народу, в чем конкретно заключается ее преступление. Об этом скажет суд", - сказал он.

Макей подчеркнул, что обсудил ее ситуацию с российской стороной. "Мы занимались этим вопросом в части обеспечения консульского доступа посольства России к ней, и у меня был разговор на эту тему с моим [российским] коллегой Сергеем Лавровым. Консульский доступ был получен", - констатировал он.

Министр признал, что есть категория граждан, которые могут скептически относиться к работе белорусских правоохранительных органов, но нужно разбираться в каждом конкретном случае. "Думаю, что действия наших правоохранителей, в том числе в прошлом году, были абсолютно адекватны ситуации, которая складывалась. И если бы протесты были мирными, никто бы не предпринимал силовых действий со стороны правоохранительных структур", - пояснил Макей.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Белоруссия столкнулась с ситуацией, когда перед выборами в стране уже находились группы людей с криминальным прошлым, которые за рубежом прошли подготовку для участия в акциях протеста. "Это что, нормально? Поэтому надо дождаться итогов расследования, решения судебных инстанций, а дальше уже можно будет говорить о дальнейшей судьбе госпожи Сапеги", - отметил министр.

По его мнению, скорее всего, суд состоится в Белоруссии. "С учетом того, что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры. Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты. Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать", - заключил Макей.