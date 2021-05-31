Sky: нескольким тысячам жителей Афганистана разрешат переехать в Великобританию

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Власти Великобритании объявили о том, что афганские переводчики, работавшие на британскую армию, и члены их семей смогут переехать в Соединенное Королевство. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News.

Такое решение было принято из-за опасений возможных репрессий против переводчиков и членов их семей со стороны талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) за помощь армии Великобритании.

"По мере того, как западные державы покидают Афганистан, угроза жизням переводчиков возрастает и усиливается, в том числе из-за целенаправленных атак талибов. Это [переселение афганских переводчиков] дает людям возможность безопасно попасть в Соединенное Королевство. Людям, которые поддерживали британские вооруженные силы и британское правительство на протяжении многих лет в Афганистане", - сказал глава Минобороны королевства Бен Уоллес.

Несколько сотен афганских переводчиков уже обосновались в Великобритании по более ранней схеме переселения, в которой учитывались роль и стаж работы заявителя на британскую армию. Большинство переводчиков, однако, не соответствовали данным критериям. По новой системе переехать в Великобританию сможет почти любой действующий или бывший переводчик без учета его должности, звания или стажа работы на британцев.

По словам Бена Уоллеса, в Великобританию смогут переселится около 3 тыс. афганских переводчиков и членов их семей.

Предполагается, что международный контингент западных стран в Афганистане полностью выведет свои войска из этого государства к концу 2021 года. В настоящее время в стране остаются около 750 британских военнослужащих, большинство из которых обеспечивают безопасность в Кабуле.