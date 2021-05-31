Число беженцев в районе извержения вулкана Ньирагонго достигло 415 тысяч

ПРЕТОРИЯ, 31 мая. /ТАСС/. Более 415 тыс. человек покинули на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) свои дома в районе вулкана Ньирагонго с момента его извержения 22 мая. Об этом сообщил в понедельник конголезский новостной портал Actualite со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ).

"Число перемещенных лиц достигло 415 700 человек, - отмечается в обзоре МОМ. - Люди нашли временные пристанища в 10 районах ДР Конго, а также на территории соседней Руанды". По данным портала, бежавшие из прилегающих к вулкану городов и поселков сейчас живут в церквях, общественных зданиях, а также у родственников или знакомых. Многих приютили общественные активисты.

В минувший четверг власти города Гома, расположенного в 15 километрах к югу от Ньирагонго, распорядились об экстренной эвакуации до 400 тыс. жителей из 10 районов, которым может угрожать новое извержение. Однако, как отмечает Actualite, сейчас люди начали возвращаться в свои дома, так как сейсмическая активность существенно сократилась. В Гоме возобновляют работу магазины и торговые центры.

Президент ДР Конго Феликс Чисекеди заявил 29 мая, что ситуация в районе извержения Ньирагонго серьезная, но находится под контролем. С 24 мая на вершине вулкана круглосуточно работает международная группа специалистов, осуществляя мониторинг активности Ньирагонго.

Извержение Ньирагонго, который является одним из самых активных вулканов в Африке, началось 22 мая. Были зарегистрированы два мощных выброса лавы, которая с южного склона устремилась к Гоме. Ранним утром 23 мая извержение прекратилось. Город не пострадал, лава остановилась в 50 м от границы аэропорта. Власти объявили, что из-за извержения погибли 34 человека, разрушено до 2,5 тыс. домов, произошли аварии на городских электросетях и водопроводе.