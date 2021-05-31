Лидер "зеленых" ФРГ выступила за "курс диалога и жесткости" в отношении России

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Сопредседатель "Союза-90"/"Зеленых" Анналена Бербок, которая была выдвинута от партии в канцлеры ФРГ, утверждает, что в отношении России нужно проводить курс жесткости и диалога, и считает необходимым не завершать реализацию проекта "Северный поток - 2".

"Я считаю правильным курс диалога и жесткости по отношению к России", - заявила Бербок, известная своими критическими заявлениями в адрес Москвы, в опубликованном в понедельник интервью газете Bild. Отвечая на вопрос журналиста, считает ли она президента РФ Владимира Путина "убийцей", Бербок заявила, что "не стала бы так формулировать вопрос, поскольку внешняя политика нуждается в диалоге и дипломатии". "Я не прокурор, который на 100% может это доказать", - добавила она.

"Санкции против России должны оставаться в силе", - считает она. "Северный поток - 2" не должен быть завершен", - подчеркнула также кандидат в канцлеры. Лидер "зеленых" назвала газопровод "центральным геостратегическим вопросом и обвинила правительство Германии в связи с поддержкой проекта в проведении политики двойных стандартов. "С одной стороны, [в Берлине] говорят о поддержке санкций ЕС, с другой, правительство ФРГ поддерживает "Северный поток - 2", который как раз подрывает эти санкции", - пояснила Бербок свою позицию.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.