В Берлине заявили об отсутствии официальных данных о помощи спецслужб Дании США в слежке

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Правительство Германии приняло к сведению сообщения СМИ о том, что спецслужбы Дании якобы помогали США следить за ведущими политиками ЕС; канцлер Ангела Меркель узнала об этом из средств массовой информации. С таким утверждением выступил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Правительство ФРГ приняло к сведению сообщения СМИ и находится в контакте со всеми важными национальными и международными ведомствами для прояснения обстоятельств", - сказал он. Зайберт указал на то, что власти Германии в принципе не разглашают данные, касающиеся деятельности спецслужб, и обсуждают их только в соответствующих органах Бундестага (парламентском комитете по контролю над деятельностью спецслужб).

"Канцлер узнала о предмете журналистского расследования после запросов репортеров", - добавил представитель кабмина.

В воскресенье вечером газета Süddeutsche Zeitung, а также телерадиокомпании ARD и WDR сообщили о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками в 2013 году. По данным СМИ, для прослушки использовался центр, расположенный рядом с Копенгагеном.

Скандал вокруг АНБ начался еще в 2013 году, когда еженедельник Der Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями - выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.