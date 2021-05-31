Молдавский банкир Платон заявил, что подает в суд Румынии на президента Санду "за клевету"

КИШИНЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Молдавский банкир Вячеслав Платон, с которого прокуратура по борьбе с организованной преступностью Молдавии сняла на прошлой неделе обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, заявил, что подает в суд на президента страны Майю Санду за клевету в его адрес. Поводом стало заявление главы государства, которая назвала решение прокуроров поспешным, заявив, что Платон представляет опасность для страны.

"Санду продолжает делать клеветнические заявления, поэтому я подам на нее в суд Румынии", - цитирует в понедельник Платона молдавское издание UNIMEDIA. При этом банкир пояснил, что обращение в суд соседнего государства связано с тем, что Санду также является гражданкой Румынии, и он больше доверяет румынскому суду, чем молдавскому, который в 2017 году приговорил его по делу о мошенничестве к 18 годам тюрьмы.

По словам Платона, ранее он подал иск в румынский суд против своего бывшего делового партнера молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, который также является гражданином Румынии. "Так я поступил и в случае с Плахотнюком. Они оба [Санду и Плахотнюк] - граждане Румынии, а суды там, по крайней мере, точно рассмотрят мою жалобу", - сказал он.

На прошлой неделе Санду назвала поспешным решение прокуратуры снять обвинения с Платона, отметив, что его "группировка представляет опасность, так как может серьезно повлиять на финансовую стабильность страны и подорвать государственные институты". Она отметила, что проанализирует обоснованность и законность соответствующего решения прокурора.

В 2017 году Платон было приговорен к 18 годам тюрьмы по делу о выводе из страны €1 млрд. Спустя несколько часов после объявления в международный розыск он был задержан в Киеве и доставлен в Кишинев на частном самолете. По утверждению банкира, лайнер за ним отправил Плахотнюк, который контролировал правоохранительные органы Молдавии и имел тесные связи с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В июне 2020 года Платон был освобожден после того, как генеральный прокурор республики Александр Стояногло заявил, что его дело было сфальсифицировано. При этом генпрокурор назвав главной фигурой в деле о хищении €1 млрд из ряда банков страны Плахотнюка.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в отмывании денег и международной торговле наркотиками. По данным МВД РФ, преступное сообщество, среди организаторов которого были Плахотнюк и Платон, у которых есть гражданство России, в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 млрд рублей.