Экс-премьера Киргизии Бабанова задержали по подозрению в коррупции

БИШКЕК, 31 мая. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Киргизии Омурбек Бабанов задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

"На основании полученных в ходе следствия доказательств 31 мая 2021 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 ч. 2 ("Коррупция") УК КР (Уголовного кодекса Киргизской Республики - прим. ТАСС), был задержан экс-премьер Омурбек Бабанов", - цитирует ведомство агентство Кабар.

Как уточняет агентство, расследование дела в отношении Бабанова велось по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке золоторудного месторождения Кумтор.

17 мая ГКНБ возбудил 4 уголовных дела в отношении представителей компании "Кумтор голд компани", которая занимается в республике разработкой месторождения Кумтор. По словам главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, дела в том числе расследуются по фактам нарушения правил обращения с опасными веществами, загрязнения земли и атмосферы, уничтожения ледников, а также нарушений, связанных с налоговым и страховым законодательством.

Месторождение Кумтор

Золоторудное месторождение Кумтор было открыто в 1978 году, однако его разработка началась только в начале 90-х годов прошлого века. Этим занялась одна из канадских корпораций, подписавшая соответствующее соглашение с киргизским правительством. На основании данного документа было создано отдельное предприятие, часть акций которого была передана Киргизии. Впоследствии долевая часть соглашения пересматривалась сторонами несколько раз.

В настоящее время рудник Кумтор разрабатывает компания "Кумтор голд компани", частично принадлежащая корпорации "Центерра голд инк" (Канада), ее акции торгуются на фондовой бирже Торонто и на Нью-Йоркской фондовой бирже. Киргизская сторона является ее крупнейшим акционером, которому, по разным оценкам, принадлежит до 33 процентов акций.

Месторождение находится в северо-восточной части Киргизии на высоте около 4 тыс. метров над уровнем моря. Кумтор считается вторым высокогорным золоторудным предприятием в мире после перуанского рудника Янакоча. В прошлом году на Кумторе было добыто более 17 тонн золота.

В мае киргизский парламент принял закон, позволяющий вводить внешнее управление в работающих в стране концессионных предприятиях. 17 мая парламент решил ввести на руднике временное внешнее управление, управляющим был назначен Тенгиз Болтурук. Канадская корпорация уже объявила о намерении привлечь киргизское правительство к ответственности в рамках арбитражного процесса за убытки и ущерб, возникшие "в результате недавних действий" против "Кумтор голд компани" и рудника Кумтор, если разногласия сторон не будут урегулированы.