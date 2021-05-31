СМИ: в парламенте Африканского союза произошла драка из-за споров о новом председателе

ПРЕТОРИЯ, 31 мая. /ТАСС/. Заседание парламента Африканского союза (Всеафриканского парламента) было сорвано в понедельник в ЮАР из-за возникших между депутатами споров по процедуре избрания нового председателя, которые переросли в крупную драку. Об этом сообщила радиостанция SABC.

На проходившем в южноафриканском городе Мидранд заседании парламента решался вопрос о том, следует ли ввести систему региональной ротации при избрании председателя, отмечает радиостанция. Два последних главы парламента представляли страны Западной Африки, и депутаты из других регионов настаивали на введении системы, при которой председатель последовательно избирается из кандидатов от крупных географических образований континента. Так, парламентарии с юга Африки настаивали на том, чтобы новый глава был избран из их числа.

"В зале возник хаос при обсуждении принципов избрания главы парламента", - заявила депутат от ЮАР Пемми Майодина. В какой-то момент споры переросли в драку, передает SABC. Сцены потасовок транслировались в прямом эфире местными телеканалами. Депутаты, в частности, пытались вырвать друг у друга урну для голосования, были слышны угрозы. В результате заседание было прервано, новая дата еще не назначена.

Созданный весной 2004 года Всеафриканский парламент является законодательным органом Африканского союза. На данный момент в него входят 235 депутатов, которые не избираются, а назначаются и направляются законодательными органами стран - членов Афросоюза. Каждая страна имеет пять депутатских мест. В парламенте сейчас заседают представители 47 государств из 55, образующих Африканский союз. Первоначально штаб-квартира парламента Афросоюза находилась в столице Эфиопии, городе Аддис-Абеба, однако затем она была перенесена в южноафриканский город Мидранд.