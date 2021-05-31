В Раде сообщили, что саммит Украина - ЕС перенесли с лета на осень

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Очередной саммит Украина - ЕС перенесен с августа на октябрь. Об этом в понедельник сообщила депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.

"На совместном заседании комитетов евроинтеграции и внешней политики [Верховной рады] было сообщено, что следующий саммит Украина - ЕС состоится 12 октября 2021 года", - написала она в своем Telegram-канале.

В конце апреля в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что проведение 23-го саммита Украина - ЕС планируется перенести с августа на осень. Как отметил тогда заместитель руководителя администрации украинского лидера Игорь Жовква, проводится работа над обновлением соглашения об ассоциации Украины и ЕС, в частности, над пересмотром таможенных тарифов в рамках всеобъемлющей зоны свободной торговли. Тогда Жовква отметил важность того, чтобы детализированная позиция Украины на переговорах с ЕС была утверждена решением правительства. Ключевой задачей по обновлению соглашения с ЕС, по словам замглавы офиса, является утверждение к саммиту совместной оценки достижения Украиной его целей.

Украина также рассчитывает на завершение процедур подписания соглашения с ЕС о совместном авиационном пространстве и переход к его имплементации. Кроме этого, к октябрьскому саммиту Киев планирует продемонстрировать прогресс в выполнении рекомендаций экспертно-оценочной миссии для подписания соглашения о "промышленном безвизе" с ЕС.

Предыдущий саммит Украина - ЕС состоялся в Брюсселе 6 октября 2020 года.