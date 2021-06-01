В ЛНР заявили, что военные Украины обстреляли школу и ясли, когда там были дети

ЛУГАНСК, 1 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в понедельник школу и ясли-сад в поселке Золотое-5 в Луганской народной республике (ЛНР), когда там находились дети. Об этом заявила во вторник представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

"К сожалению, вчера были в Золотом-5 обстреляны школа и детский садик. Они были обстреляны со стороны ВСУ именно в дневное время суток, когда в этих учреждениях находились дети. Это просто счастье, что ни один ребенок не пострадал", - приводит слова Ольги Кобцевой агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

Она отметила, что обстрел детских учреждений ЛНР украинскими военными произошел накануне отмечаемого 1 июня Международного дня защиты детей. "На фоне всех праздничных настроений вынуждена осветить далеко не праздничную ситуацию вдоль линии соприкосновения", - сказала представитель ЛНР.

Она назвала такие действия со стороны ВСУ попыткой нагнетания обстановки. "Они бьют по самому уязвимому, они бьют по детским учреждениям именно в тот момент, когда там находятся дети", - подчеркнула Кобцева.

Ранее сотрудники представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали последствия обстрела киевскими силовиками Золотого-5, в результате которого было повреждено остекление средней школы № 4, яслей-сада "Березка" и жилого дома, сообщает агентство ЛИЦ.