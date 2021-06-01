КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Украина вошла в тройку крупнейших поставщиков детской порнографии в мире. Об этом сообщила во вторник генеральный прокурор Ирина Венедиктова на совещании руководителей правоохранительных органов.

"По данным независимой организации Internet Watch Foundation, Украина находится в топ-3 лидеров поставщиков детской порнографии в мире. Стыдно", - сказала Венедиктова.

По ее словам, полиция в 2020-2021 годах разоблачила около 300 фактов распространения детской порнографии. "Еженедельно 5 тыс. устройств загружают такую порнографию", - добавила генпрокурор.

Она также отметила, что в стране растет сексуальное насилие в отношении детей. По словам генпрокурора, в большинстве случаев его совершают люди из близкого окружения детей, а в 30% случаев - родственники.

Ранее Верховная рада ужесточила наказание за изготовление, распространение и сбыт детской порнографии. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок от восьми до 12 лет.