Страны БРИКС приветствовали продление договора об СНВ-3

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июня. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) приветствуют продление Москвой и Вашингтоном Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД объединения.

"Министры приветствуют продление Договора 2010 года между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и признают его важную роль в сохранении международной безопасности и стабильности", - говорится в опубликованном во вторник документе.

Страны БРИКС также подтвердили важность предотвращения гонки вооружений в космосе для сохранения космической деятельности в долгосрочной перспективе. По мнению глав внешнеполитических ведомств пятерки, этого можно добиться с помощью международных юридически обязывающих документов.

"В этой связи министры отметили представленный Россией и Китаем обновленный проект договора о предотвращении размещения вооружений в космосе, а также применения или угрозы применения силы в космосе", - говорится в заявлении.