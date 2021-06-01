Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность Парижскому соглашению по климату

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июня. /ТАСС/. Главы МИД БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) подтвердили приверженность осуществлению Киотского протокола и Парижского соглашению по климату. Об этом говорится в заявлении для прессы, распространенном во вторник по итогам встречи министров иностранных дел "пятерки".

"Министры также подтвердили свою приверженность осуществлению Киотского протокола и Парижского соглашения, принятых в соответствии с принципами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), включая принцип общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей в свете различных национальных условий", - говорится в документе.

Участники встречи признали, что для достижения целей по сокращению выбросов парниковых газов развивающимся странам потребуется больше времени в контексте предпринимаемых усилий по обеспечению устойчивого развития и искоренению нищеты.

Министры также вновь подтвердили приверженность стран БРИКС осуществлению утвержденной ООН повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года "в ее трех аспектах - экономическом, социальном и экологическом".