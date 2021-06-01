В СБ ООН по инициативе РФ выступят очевидцы событий "майдана" и происходящего в Донбассе

ООН, 1 июня. /ТАСС/. Россия проведет в среду неформальное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по вопросам, касающимся ситуации в Донбассе и событий "майдана". Об этом сообщило во вторник постпредство РФ при всемирной организации.

Заседание по "формуле Арриа" (неформальное обсуждение с участием гражданского сообщества) 2 июня будет посвящено "обстоятельствам "майдана" и его последствиям в Донбассе". "Цель данной встречи - дать возможность непосредственным участникам и свидетелям событий "майдана" и конфликта в Донбассе, а также представителям академических и политических кругов поделиться сведениями о "майдане" и о событиях, которые были им спровоцированы", - говорится в заявлении постпредства.

В числе приглашенных на заседание бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, экс-депутаты Верховной рады Олег Царев и Владимир Олейник, а также освещающий ситуацию в Донбассе британский фотограф Дин О'Брайен и журналистка из Франции Анн-Лор Бонне.

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице обвинили Виктора Януковича, который являлся тогда президентом Украины, в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. В те дни погибли более 80 человек, сотни получили ранения. Более 20 раненых умерли в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут". Позднее Янукович и правительство Азарова практически в полном составе покинули Украину. По сути имел место государственный переворот.