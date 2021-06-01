Пентагон заявил, что вывод войск США из Афганистана завершен на 30-44%

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Процесс вывода американских войск из Афганистана завершен на 30-44%. Об этом сообщило во вторник Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят Центральная Азия и Ближний Восток.

"С момента принятия президентом Джо Байденом решения [о выводе войск] Пентагон для вывоза военных грузов осуществил примерно 300 рейсов военно-транспортных самолетов C-17. Кроме того, 13 тыс. единиц военного имущества было передано Управлению тылового обеспечения Минобороны для уничтожения. По оценкам СЕНТКОМ, процесс вывода завершен на 30-44%", - отмечается в распространенном заявлении.

Американские военнослужащие "уже передали в распоряжение Министерства обороны Афганистана шесть баз" в разных провинциях, указало командование.

Байден 14 апреля сообщил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории - она началась в октябре 2001 года. Вывод отдельных подразделений и вывоз техники начались еще в конце апреля. Предполагается, что американские солдаты покинут страну к 11 сентября.

На пике операции в 2010-2013 годах численность войск США и их союзников в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части были выведены оттуда в 2014 году. На конец апреля в Афганистане, по данным Пентагона, находились 2,5 тыс. американских солдат и офицеров.