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ЕС призвал Россию освободить экс-директора "Открытой России" Пивоварова

Евросоюз также рекомендовал Москве отказаться от законодательства о нежелательных организациях

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Евросоюз во вторник призвал власти РФ освободить бывшего директора признанной нежелательной в РФ организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова.

"Европейский союз призывает российские власти к немедленному и безоговорочному освобождению господина Пивоварова", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы блока. ЕС также рекомендовал РФ отказаться от законодательства о нежелательных организациях.

Пивоварова задержали в понедельник в Санкт-Петербурге при вылете в Варшаву. На следующий день его доставили в Краснодар для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.

В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что, по версии следствия, в августе 2020 года подозреваемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку этой организации. Ранее Пивоваров уже неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в нежелательной организации. В СК сообщили, что он был задержан при попытке скрыться за пределами России.

На прошлой неделе "Открытая Россия" заявила о самоликвидации, в том числе отделений в регионах. Организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который стал председателем правления.

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