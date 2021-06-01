Генсек НАТО заявил, что ситуация в Афганистане остается сложной и хрупкой

БРЮССЕЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. НАТО после решения о выводе войск из Афганистана не питает иллюзий относительно ситуации в стране, которая остается тяжелой и хрупкой. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса.

"Мы знаем, что ситуация сложная и хрупкая. И у нас нет иллюзий, что дальнейший путь будет простым и без множества рисков", - сказал он.

По его словам, какое бы решение НАТО не принял, риски остались бы. "Мы ясно сказали, что решение закончить миссию сопряжено с рисками, потому что ситуация сложная. Мы видим насилие, атаки против детей, молодежи, невинного населения. Поэтому мы не недооцениваем вызовы и риски, - отметил он. - В то же время решить остаться и продолжить миссию - тоже риск. Риск увеличения насилия, насилия против войск НАТО, риск вынужденно увеличить численность войск".

Генсек подчеркнул, что завершение миссии не означает, что НАТО полностью уходит из Афганистана. "Осознавая риски, мы продолжим помогать другими способами. Будем финансировать и обучать афганские силы, будем сохранять гражданское присутствие в стране", - добавил он.

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года. В тот же день НАТО по итогам видеоконференции глав МИД и министров обороны альянса приняла заявление, в котором говорилось о решении начать вывод войск альянса к 1 мая.

На пике операции в Афганистане в 2010-2013 годах численность западных сил в стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.