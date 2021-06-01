Демонстрация противников чешского премьера прошла в Праге

ПРАГА, 1 июня. /ТАСС/. Демонстрация противников премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, которого они обвиняют, в частности, в коррупции, а также одной из его ближайших соратниц, министра юстиции республики Марии Бенешовой прошла во вторник в центре Праги. Она началась в районе Албертов и завершилась митингом на Вацлавской площади. Полиция сообщила о четырех тысячах участниках, передает корреспондент ТАСС.

Акция была организована гражданской инициативой "Миллион мгновений для демократии", тесно связанной с партиями праволиберальной парламентской оппозиции. Ее участники пользовались медицинскими масками и старались соблюдать социальную дистанцию друг от друга из-за пандемии. Над их головами развевались флаги Чехии и Евросоюза. В руках многие держали транспаранты и плакаты с надписями, оскорбительными для Бабиша и Бенешовой, большинство из которых содержали призывы к их немедленной отставке. Звучали нелестные слова в адрес президента республики Милоша Земана, поддерживающего действующее правительство. Полицией инцидентов зафиксировано не было.

Поводом для демонстрации, как и прошедшего на Вацлавской площади 20 мая антиправительственного митинга с пятью тысячами участников, стал объявленный 14 мая генеральным прокурором Чехии уход в отставку с этого поста из-за оказываемого на него давления министром юстиции страны. "Миллион мгновений для демократии" готовит очередную акцию протеста в Праге 20 июня. Она, как и состоявшаяся во вторник, пройдет, согласно организаторам, под девизом "За независимую юстицию".

"Миллион мгновений для демократии" 29 апреля также на Вацлавской площади организовала митинг противников главы государства. Полиция тогда сообщала о 10 тыс. участниках. В прошлые годы гражданская инициатива проводила массовые акции протеста в Праге с требованием отставки Бабиша с поста премьера. Крупнейшая из них собрала 250 тыс. участников. Активизацию деятельности данного объединения в последнее время политологи связывают с предстоящими в Чехии 8 и 9 октября парламентскими выборами и желанием его лидеров продвинуть среди избирателей интересы праволиберальных политических субъектов республики.