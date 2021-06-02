Администрация Байдена намерена получить $85,5 млрд на разведку

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Возглавляемый президентом Джо Байденом Белый дом запросил у Конгресса США на деятельность американского разведсообщества в общей сложности $85,5 млрд на 2022 финансовый год, который начнется 1 октября текущего года. Как сообщила во вторник пресс-служба Пентагона, на реализацию только Военной разведывательной программы (Military Intelligence Program, MIP) администрация хотела бы получить $23,3 млрд.

"Эта сумма обеспечивает претворение в жизнь стратегических приоритетов министра обороны, - отмечается в распространенном Минобороны заявлении. - Никакая другая информация, касающаяся финансирования MIP или деталей данной программы, не будет обнародоваться, поскольку остается засекреченной по соображениям национальной безопасности".

В прошлую пятницу аппарат директора Национальной разведки США Эврил Хейнс объявил, что на нужды всех остальных разведведомств страны рассчитывает получить $62,3 млрд. Эти деньги предназначаются, в частности, для ЦРУ, разведотделов ФБР, Управления по борьбе с распространением наркотиков, Министерств внутренней безопасности, финансов и энергетики, а также Госдепартамента. Они все задействованы в осуществлении Национальной разведывательной программы (National Intelligence Program, NIP).

По данным аппарата директора нацразведки, совокупные расходы разведсообщества в прошлом году составили $85,8 млрд, в 2019 году - 81,7 млрд, в 2010 году - 80,1 млрд, в 2007 году - 63,5 млрд.

Хейнс, вступившая в должность 21 января, координирует работу 17 разведведомств страны. Этот пост был создан в 2005 году в рамках реформы спецслужб после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.