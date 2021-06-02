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Власти США приостановили действие программы по разработке месторождений на Аляске

Она предусматривает передачу в аренду для разработки энергетическими компаниями территорий в Арктическом национальном заповеднике дикой природы

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена приостановила действие программы, предусматривающей передачу в аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений на Аляске. Об этом сообщается во вторник на сайте Министерства внутренних дел США.

Соответствующая программа была одобрена предыдущей американской администрацией во главе с экс-президентом Дональдом Трампом. Она предусматривает передачу в аренду для разработки энергетическими компаниями территорий в Арктическом национальном заповеднике дикой природы (Arctic National Wildlife Refuge). Незадолго до окончания своих президентских полномочий в январе этого года Трамп одобрил соглашения о передаче в аренду 160 тыс. га земли.

В начале работы новой американской администрации Байден наложил мораторий на реализацию этой инициативы. Во вторник действие программы по разработке месторождений было приостановлено до завершения "всеобъемлющего анализа" ее возможного влияния на природу и решения правовых вопросов.

Байден в ходе предвыборной кампании указывал на то, что планирует полностью прекратить выдачу новых лицензий на разработку нефтяных и газовых месторождений на государственных землях и морском шельфе. Такая инициатива укладывается в политику Байдена, которая во многом основывается на принципах развития зеленой энергетики и борьбы с климатическими изменениями. Трамп ранее заявлял, что воплощение в жизнь предвыборной программы демократа в области экологии чревато превращением США в страну третьего мира.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, Дональд
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