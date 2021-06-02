Блинкен: США в течение двух недель объявят, как будут распределять свои вакцины в мире

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов в течение двух ближайших недель объявят, как именно они намерены распределять другим странам 80 млн доз своих вакцин от коронавируса. Об этом сообщил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с президентом Коста-Рики Карлосом Альварадо.

"На определенном этапе в течение следующих двух недель мы объявим о процессе, посредством которого мы будем распределять и продавать эти вакцины", - приводит его слова агентство Reuters. При этом глава американской дипломатии утверждал, что Вашингтон будет распределять вакцины беспристрастно и в соответствии с научным подходом, без каких-либо политических предубеждений.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что к концу июня США направят другим странам в общей сложности 80 млн доз вакцин от коронавируса, из них 20 млн доз препаратов к концу июня будут переданы странам, борющимся с пандемией. Это дополнение к 60 млн доз не одобренной в США вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, которые будут поставлены Вашингтоном за границу в мае - июне.