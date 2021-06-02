Сербия не будет вводить санкции против России

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сербия считает Россию партнером и другом и не собирается вводить антироссийские санкции. Об этом заявил в среду спикер Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич, выступая перед депутатами Госдумы в Москве.

"Сербия не будет вводить санкции против своего великого партнера и друга - России. Мы сами сталкивались с таким видом действий и знаем, насколько он несправедлив и неэффективен. <...> Россия является одной из наших опор в современном мире", - заявил Дачич.

"Мы благодарны России за поддержку на всех площадках в борьбе за сохранение Косова и Метохии в составе Сербии. Нам говорят: откажитесь от Косова и Метохии, и вам откроют путь в ЕС. Партнеры так не говорят. Мы хотим в ЕС, но нельзя ожидать незаконного отделения территории от любой законно признанной страны", - подчеркнул Дачич.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином, а также развитие связей с Вашингтоном. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе, Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий - речь идет о признании независимости Косова и прекращении дружественных отношений с Россией. В последние годы со стороны Запада также все чаще слышатся упреки в адрес Сербии за активное сотрудничество с Китаем.