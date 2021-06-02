Армения ожидает от России четкой позиции о выводе ВС Азербайджана с территории страны

ЕРЕВАН, 2 июня. /ТАСС/. Азербайджан должен вывести свои войска с территории Армении, и Ереван ожидает, что Россия, как стратегический союзник, четко сформулирует такую позицию. Об этом в Париже на встрече с армянской общиной заявил и.о. премьера Армении Никол Пашинян, сообщает в среду агентство Арменпресс.

"РФ является партнером номер один в сфере безопасности, стратегическим союзником, - сказал он. - Последний телефонный разговор с президентом РФ был вчера (31 мая - прим. ТАСС), и могу констатировать, что мы, по сути, в решении ситуации придерживаемся одинакового подхода - ВС Азербайджана должны отойти от границы. Позиция Армении четкая: Азербайджан должен отступить. Армения ожидает, что РФ четко сформулирует эту позицию", - сказал Пашинян.

Глава армянского кабмина также заявил, есть приграничные карты, "заверенные печатями Советской Армении и советского Азербайджана, идентичны картам, имеющимся в архивах РФ, и когда этот факт будет зафиксирован, Азербайджан должен отойти от этих линий"

По его словам, отказ Баку будет означать, что вступает в силу 4-я статья ОДКБ, которая квалифицирует данное действие как агрессию в отношении страны - участницы организации. "И в качестве первого шага мы ожидаем, что и Россия, и ОДКБ выразят четкую, официальную позицию по этому вопросу", - добавил он и выразил надежду, что "процедуры ОДКБ начнутся в надлежащие сроки и дойдут до их логического разрешения".

После окончания боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями. Ситуация там обострилась 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области, углубившись вглубь на территорию Армении на 3,5 км. Как заявили в армянском ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. Тем не менее обе стороны по-прежнему периодически сообщают о новых инцидентах. Так, 27 мая Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что те занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении. Позже в Ереване заявили, что обратились в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе. В свою очередь сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе предложили свой план деэскалации, который предполагает, что стороны должны отвести войска и начать с помощью Минской группы процесс демаркации и делимитации совместной границы.