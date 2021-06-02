МИД КНР опроверг данные о "вторжении" самолетов ВВС Китая в воздушную зону около Малайзии

ПЕКИН, 2 июня. /ТАСС/. Недавнее заявление командования ВВС Малайзии о "вторжении" военных самолетов Китая в воздушное пространство близ малайзийской территории не соответствует действительности. Об этом сообщил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Насколько мне известно, речь идет об архипелаге Наньша (Спратли), над южной акваторией которого были замечены китайские военные самолеты, - заявил он на регулярном брифинге. - Это были регулярные учения, не нацеленные ни на одну из стран".

Как уточнил официальный представитель, компетентные ведомства КНР и Малайзии уже обсудили это событие. "ВС Китая твердо соблюдают международные правила и не вторгаются в воздушное пространство других стран", - подчеркнул он.

Во вторник командование ВВС Малайзии сообщило о несанкционированном пересечении воздушного пространства 16 военно-транспортными самолетами КНР над водами в непосредственной близости от территории страны, и для обеспечения контроля над ситуацией было вынуждено применить перехватчики. Как уточняется в распространенном сообщении, это происшествие "создало серьезную угрозу национальному суверенитету и безопасности полетов".

Парасельские острова и расположенный по соседству архипелаг Наньша много лет остаются причиной многонационального регионального конфликта. Основными фигурантами спора за эти территории и окружающие их воды выступают Вьетнам и Китай, о своих частичных или полных претензиях на острова также заявляют Бруней, Малайзия и Филиппины.