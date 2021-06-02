Консервативный поворот: что ждать от выборов в Иране?

Их будет семеро, и один из них — безоговорочный лидер в опросах общественного мнения. 25 мая Совет стражей Конституции — инстанция, состоящая из шести юристов и шести представителей духовенства, — утвердил список политиков, допущенных до участия в иранских президентских выборах. Фаворит гонки — 60 летний Эбрахим Раиси, действующий глава судебной власти, строит свою кампанию на непримиримой борьбе с коррупцией. Причины считать, что он может действовать тяжелой рукой, имеются: в конце 1980-х Раиси был среди судей, приговоривших нескольких тысяч заключенных — возможных членов террористической группировки — к смертной казни. С тех пор Раиси примкнул к иранским ультранконсерваторам, предпочитающим разговаривать с Западом не иначе, как на языке силы. Вместе с этим политиком самая правая фракция иранской политической элиты может надолго утвердиться у власти. Персидский гамбит Предыдущая попытка ястреба покорить президентский дворец завершилась в 2017 году в шаге от цели во многом из-за стечения обстоятельств. Раиси набрал тогда 38% голосов, уступив действующему президенту Хасану Роухани за год до того, как лидер США Дональд Трамп удивил весь мир, выведя свою страну из ядерной сделки с Ираном. Для Роухани это решение стало крахом надежд на выход из экономического пике. В 2016 году, сразу после заключения сделки, экономика Ирана выросла на 12%, но в 2018-м сократилась на 5,4%, в 2019-м еще больше — на 7,6%. Такой исход (и неудачу сближения с Западом) заранее предрекали ультраконсерваторы. В 2021-м Раиси заявляет, что тоже выступает за сделку, но это можно оспорить: действия контролируемого сторонниками жесткого курса парламента ведут страну в другую сторону, осложняя переговоры. Уже более года Иран снимает с себя ранее взятые обязательства: увеличивает степень обогащения урана, количество этого сырья на своих складах и пересматривает правила доступа на ядерные объекты для иностранцев. Прежний президент Роухани еще у власти, а ультраконсерваторы уже демонстрируют Западу все составляющие жесткого подхода.

Описание Глава судебной власти Ирана Эбрахим Раиси © EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

На этом фоне от Раиси ожидают, что он закрепит приход ястребов на политический олимп. С процессуально-юридической точки зрения этого еще может и не случиться, но такой исход почти невероятен. Пятеро из семи кандидатов представляют общую с главой судебной власти консервативную силу. Двое умеренных претендентов — малоизвестные политические легковесы, не располагающие существенной поддержкой. Как показывают социологические опросы, главный оппонент Раиси — политическая апатия. На выборах с дефицитом интриги ожидают низкую явку. Эта тенденция обозначилась еще в 2020 году, когда, чтобы избрать парламент, к урнам пришли только 42% имеющих право голоса в стране. Согласно одному из опросов, в этот раз может быть и еще хуже: вплоть до 27%. Оживление в предвыборную гонку пробует внести ветеран иранской политики Мохсен Резаи. Неудачливый участник нескольких предыдущий президентских кампаний ("Выборы без Резаи — как кебаб без лука", — шутит иранская блогосфера) выступает с воодушевляющей, но экономически сомнительной программой: поднять местную валюту до статуса резервной в исламском мире (третьей после доллара и евро) и выплачивать зарплату женам за то, что они ведут домашнее хозяйство. В интернете эти предложения обсуждаются широко, но всерьез слова политического долгожителя иранцам воспринять трудно.

Описание Секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи © Mohsen Shandiz/Corbis via Getty Images

Как Резаи, так и другие кандидаты — среди них глава Центробанка Абдольнасер Хеммати, бывший депутат Али Реза Закани и действующий избранник Амир Хоссейн Газизаде — полезны Раиси для создания конкурентной обстановки во время дебатов. Специфика в том, что политические позиции главы судебной власти и части его оппонентов смыкаются. Фаворита гонки упрекают в плохой устной речи. Выступить на публике лучше, чем он, а потом, возможно, и снять свои кандидатуры — такой сценарий для "лишних" консервативных претендентов допускают наблюдатели. Святой отец нации Приход к власти Эбрахима Раиси может повлечь начало длительных перемен в Иране. Именно поэтому Совет стражей Конституции — орган, контролируемый верховным духовным лидером страны Али Хаменеи, — предлагает избирателям голосование без интриги. Сам Хаменеи стар — в апреле ему исполнилось 82. В должности рахбара (или рахбарэ-моаззам, духовного главы мусульман-шиитов-двунадесятников), ему может понадобиться преемник. Это чрезвычайно значимо, поскольку быть рахбаром в Иране многократно важнее, чем президентом. Политическая власть сосредоточена именно в руках рахбара. Начало переходного периода трудно прогнозировать: оно зависит от здоровья Хаменеи. Но ясно, что на обозримое будущее духовному лидеру требуется стабильность, а в президентском кресле — надежное доверенное лицо и возможный сменщик, тем более что новым рахбаром (а значит, и настоящим главой Ирана) вполне может стать и сам Раиси (он принадлежит к духовенству), сделав по карьерной лестнице сначала первый (в президенты), затем и второй шаг вперед. Утечки об этом уже много раз поступали в прессу.

Описание Верховный духовный лидер Ирана Али Хаменеи © Office of the Iranian Supreme Leader via AP