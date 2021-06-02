Ереван опроверг заявление Баку о попытке ВС Армении вторгнуться на территорию Азербайджана

ЕРЕВАН, 2 июня. /ТАСС/. Минобороны Армении считает дезинформацией заявление военного ведомства Азербайджана о том, что армянские ВС попытались вторгнуться на территории их страны. Об этом говорится в заявлении пресс-службы оборонного ведомства республики.

"Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, согласно которой 40 армянских военнослужащих перешли границу с Азербайджаном вечером 1 июня, после чего подразделения ВС Азербайджана "заставили их вернуться на исходные позиции". Такая дезинформация распространяется азербайджанским военно-политическим руководством, чтобы произвести впечатление на международное сообщество", - отмечается в сообщении.