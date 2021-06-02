Экс-президент Литвы считает провокацией просьбу Минска опросить его по делу о геноциде

ВИЛЬНЮС, 2 июня. /ТАСС/. Экс-президент Литвы Валдас Адамкус считает провокацией просьбу Генпрокуратуры Белоруссии опросить его в качестве свидетеля по делу о геноциде населения на белорусской территории в годы Великой Отечественной войны. Такой оценкой бывший литовский лидер поделился в среду с агентством BNS.

"Какая-то чушь. Я даже не знаю о существовании [упомянутых в запросе о правовой помощи] организаций, чем они занимались. Первый раз об этом слышу", - приводятся в сообщении его слова.

Как заявил в среду журналистам старший прокурор Генпрокуратуры Белоруссии Эдуард Скурат, Минск подозревает, что Адамкус в составе литовского коллаборационистского формирования участвовал в годы войны в карательных операциях на территории Белоруссии.

"Это нелепые попытки отвести внимание от борьбы белорусов за свободу. В них абсолютно нет никакого желания в чем-то разобраться, это по форме просто провокация с вовлечением еще кого-то в их [белорусских властей] внутренние проблемы", - заявил Адамкус.

Суть проверок

Как сообщил Скурат, следствием проверяется информацию о том, что в штаб так называемой армии обороны отечества, действия которой направляли службы германского рейха, присягнув добровольно, поступил в качестве порученца командира 2-го литовского батальона, которым руководил Антанас Импулявичюс-Импуленас по прозвищу "Минский мясник", Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс, сменивший впоследствии имя на Валдаса Адамкуса. Скурат сказал, что после освобождения белорусских и литовских земель от немецко-фашистских захватчиков часть карателей добровольческих подразделений Литвы, в том числе Импулявичюс и Адамкус, скрылись на территории Германии. Позднее Адамкус перебрался в США.

Он родился в 1926 году. Пост президента Литвы занимал с 1998 года по 2003 год и с 2004 года по 2009 год.