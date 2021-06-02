Центризбирком Молдавии зарегистрировал партию, выступающую за ликвидацию страны

КИШИНЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Молдавии в среду зарегистрировала для участия в предстоящих 11 июля досрочных парламентских выборах Партию национального единства, которая выступает за ликвидацию молдавского государства и объединение его с Румынией.

"Партия национального единства, ее символика, представители в ЦИК зарегистрированы для участия в выборах", - говорится в сообщении на сайте комиссии.

Цель слияния с соседней страной обозначена в программе еще нескольких партий Молдавии, три из которых Либеральная партия, Румынская народная партия Молдавии и Союз спасения Бессарабии на предстоящих выборах объединились под крылом "Альянса за объединение румын" - партии из Румынии, недавно зарегистрированной в Молдавии.

В марте 1918 года, на фоне революции в России, Румыния ввела войска на территорию Бессарабской губернии, а созданный в Кишиневе орган власти "Сфатул цэрий" ("Совет страны") проголосовал за объединение. По итогам Великой Отечественной войны Румыния утратила эти территории, но большинство жителей этой страны продолжают считать их "исконными румынскими землями". В Молдавии, согласно опросам, эту идею поддерживает около трети жителей.

ЦИК Молдавии уже зарегистрировал для участия в выборах девять партий и блоков. Согласно последним опросам общественного мнения, в парламент уверенно проходят Партия действия и солидарности, поддерживающая президента Майю Санду, а также Избирательный блок коммунистов и социалистов, который сформировали крупнейшая в стране Партия Социалистов (ПСРМ) и Партия коммунистов (ПКРМ). Их лидеры экс-президенты страны Игорь Додон и Владимир Воронин предлагают законодательно запретить партии и движения, выступающие за ликвидацию молдавской государственности.