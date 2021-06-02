Госдеп сообщил, что международное взаимодействие будет частью плана по борьбе с хакерами

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены сделать международное взаимодействие значительной частью американской стратегии по борьбе с преступными элементами, в том числе в других странах, использующими компьютерные вирусы-вымогатели. Об этом сообщила в среду корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента в связи с кибератакой на компанию JBS, ответственность за которую, по мнению американской стороны, могут нести преступные элементы, находящиеся в России.

Международное взаимодействие будет являться крупной частью нашего подхода. Глобальное сотрудничество критически важно, так как чаще всего ответственность за такие преступления несут транснациональные уголовные элементы. И они зачастую используют глобальную инфраструктуру и сети по отмыванию денежных средств", - отметила сотрудник внешнеполитического ведомства.

Она ушла от прямого ответа на вопросы о том, передавал ли Вашингтон Москве какие бы то ни было конкретные сведения о хакерской атаке на фирму JBS, позволяющие выйти на след преступников, готовы ли США к двустороннему сотрудничеству с Россией в этом деле по линии правоохранительных органов. "Как заявил Белый дом, должностные лица администрации [США] взаимодействуют напрямую с российским правительством по данному делу и подают сигнал о том, что ответственные государства не укрывают преступников, использующих компьютерные вирусы-вымогатели. В дальнейшие детали нашего дипломатического взаимодействия [с россиянами] я в настоящее время вдаваться не буду", - заявила дипломат.

"Правительство США ввиду недавних событий активизировало свои действия, направленные на то, чтобы выстроить целостный подход к борьбе с применением злоумышленниками компьютерных вирусов-вымогателей, разрушить их "экосистему", интегрировать усилия различных [американских] ведомств, призванные добиться привлечения к ответственности таких преступников, а также сократить масштабы и степень данной угрозы", - добавила представитель Госдепартамента.

Ранее компания JBS сообщила, что в воскресенье компьютерные сети ее североамериканского и австралийского подразделений подверглись кибератаке. По свидетельству Белого дома, JBS заявила, что вредоносное программное обеспечение применила преступная организация, которая, по мнению компании, может находиться в России. Администрация США заявляет, что контактирует с российскими властями по поводу этой хакерской атаки. Расследованием инцидента занимается ФБР.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва оперативно рассмотрит обращения американской стороны в связи с хакерской атакой на предприятия JBS, если такие обращения поступят. Он также подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибератак на JBS.