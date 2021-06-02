США заподозрили болгарского бизнесмена в попытке создать канал российского влияния

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Министерство финансов США утверждает, что включенный им в среду в санкционный список бизнесмен Васил Божков пытался организовать канал российского влияния на должностных лиц Болгарии. Как говорится в сообщении ведомства, санкции были введены на основании "Глобального акта о правах человека имени Магнитского".

По версии американской стороны, предприниматель давал взятки официальным лицам Болгарии. "Божков планировал предоставить в начале этого года денежные средства бывшему болгарскому чиновнику и болгарскому политику, чтобы они помогли Божкову создать для российского политического руководства канал влияния на болгарских чиновников", - пояснили в Минфине США. Кроме того, бизнесмен в преддверии июльских парламентских выборов зарегистрировал партию, чтобы влиять на чиновников и политиков, говорится в сообщении.

Ведомственное управление по контролю над иностранными активами ввело ограничения в отношении 58 организаций, якобы связанных с Божковым. Под санкции попал баскетбольный клуб ЦСКА (София), который, по мнению США, контролируется компанией Nove-AD-Holding AD.

В Вашингтоне объяснили санкции против бывшего депутата Народного собрания (парламента) Болгарии от партии Движение за права и свободы и медиамагната Деляна Пеевски тем, что тот "давал взятки, чтобы избежать расследования и контролировать ключевые институты и слои болгарского общества". "Пеевски вел переговоры с политиками о предоставлении с его стороны политической поддержки и помощи в позитивном освещении в СМИ в обмен на защиту от уголовных расследований", - говорится в тексте.

Другой фигурант американского списка - член национального бюро по контролю за специальными средствами разведки Илко Желязков - якобы вел дела с Пеевски. Бывший парламентарий "использовал Желязкова в схемах дачи взяток <...> для подкупа чиновников в обмен на информацию и лояльность". Введенные санкции предусматривают блокировку всей собственности или прав собственности попавших в список лиц на территории США. Физическим и юридическим лицам США запрещено заключать какие-либо сделки с фигурантами списка.

Госдепартамент объявил о введении визовых санкций в отношении Пеевски и Желязкова, а также против экс-замминистра экономики Александра Манолева, бывших председателя и секретаря Государственного агентства по делам проживающих за рубежом болгарских граждан Петара Харалампиева и Красимира Томова. Этим лицам и членам их семей запрещен въезд в США.