Премьер-министр Канады подтвердил участие в предстоящих саммитах G7 и НАТО

ОТТАВА, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в саммите Группы семи (G7) в Великобритании и саммите НАТО в Бельгии. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы правительства.

"Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня (2 июня - прим. ТАСС) объявил, что примет участие в саммите лидеров G7 в Карбис-Бэй (Соединенное Королевство) 11-13 июня, а 14 июня посетит саммит НАТО в Брюсселе (Бельгия)", - говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба, премьер Канады намерен обсудить ситуацию с пандемией коронавируса и другие актуальные темы, в том числе "вызовы, стоящие перед НАТО". У Трюдо запланированы встречи с председателями Евросовета Шарлем Мишелем и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.