NYT: хакеры из Китая совершили кибератаку на системы транспортного управления Нью-Йорка

ТАСС, 3 июня. Компьютерные системы транспортного управления Нью-Йорка в апреле подверглись кибератаке, она была совершена хакерами, которые могут быть связаны с властями КНР. Об этом в среду со ссылкой на документ управления сообщила газета The New York Times.

По ее данным, злоумышленникам не удалось получить доступ к системам, отвечающим за движение вагонов метро, поэтому безопасности пассажиров ничего не угрожало. Указывается, что хакеры также не получили доступ к личной информации пассажиров. Всего, по подсчетам управления, хакеры смогли взломать три из 18 компьютерных систем управления.

Как сообщила газета, в документе отмечается, что ущерб от киберинцидента был незначительным.

Министерство внутренней безопасности США, которое занимается расследованием происшествия, отказалось прокомментировать изданию данную информацию.

Это не первый случай приписываемых иностранным хакерам кибератак на крупные инфраструктурные объекты на территории США. В начале мая злоумышленники взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. Кибератака была осуществлена с применением вируса, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит требуемую вымогателями сумму. Взлом парализовал на несколько дней работу системы компании, по трубопроводу которой транспортируется порядка 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье США. Colonial Pipeline заплатила хакерам $4,4 млн, чтобы вернуть доступ к своим данным.

31 мая мясоперерабатывающая компания JBS объявила, что компьютерные сети ее североамериканского и австралийского подразделений подверглись кибератаке. По свидетельству Белого дома, JBS заявила, что вредоносное программное обеспечение применила преступная организация, которая, по мнению компании, может находиться в России.