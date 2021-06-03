Президент Кипра назвал отношения с Путиным дружескими и доверительными

НИКОСИЯ, 3 июня. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис назвал отношения с президентом России Владимиром Путиным и другими представителями руководства РФ дружескими и доверительными. Такую оценку этим отношениям он дал в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Я особо хочу отметить свое удовлетворение развитием дружеских и доверительных личных отношений с президентом Путиным, председателями правительства, а также тех продуктивных отношений, которые у нас сложились с [министром иностранных дел РФ] Сергеем Лавровым", - сказал глава островного государства.

Он также отметил, что отношения между Кипром и Россией являются превосходными, и на протяжении шести десятилетий они только укреплялись.

"Наши двусторонние отношения за последние 60 лет, со дня провозглашения Республики Кипр, усилились и укрепились, и мы можем их смело называть превосходными. Я бы сказал, что это самое главное в наших отношениях", - сказал Анастасиадис.

Глава островного государства отметил, что РФ, являясь одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН, "играет значительную роль в международных отношениях".

"Совсем недавно министр иностранных дел России, наш хороший друг Сергей Лавров в очередной раз подтвердил своими заявлениями принципиальную позицию своей страны по решению кипрской проблемы и по вопросу о гарантиях (существующей системе внешних гарантий независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра, которую и в Москве, и в Никосии считают устаревшей - прим. ТАСС), подчеркнув еще раз, что позиция России остается неизменной и основывается на принципах", - подчеркнул Анастасиадис.

Позиции Москвы

Жители и власти Кипра высоко ценят принципиальные позиции руководства РФ и ту поддержку, которую Москва традиционно оказывает этому средиземноморскому острову, подчеркнул президент.

"Мы высоко ценим принципиальные позиции российского руководства и поддержку, оказываемую Республике Кипр в самые трудные времена", - сказал глава островного государства.

Анастасиадис подчеркнул, что киприотов с русским народом связывают "общие принципы" и "общая вера - православие".

Отношения РФ и Турции

Президент Кипра добавил, что хорошие отношения между Москвой и Анкарой не являются предметом беспокойства для Никосии.

"У каждого государства имеются свои интересы, цели и устремления. Позиция России по Кипру остается стабильной и неизменной и опирается на принципы. Естественно, нас не беспокоят хорошие отношения между Россией и Турцией, ведь такие отношения [стран, являющихся добрыми партнерами Кипра], особенно со странами, с которыми, возможно, у нас есть разногласия, могут по-своему возыметь вспомогательный эффект", - заметил глава островного государства.

Анастасиадис дал понять, что РФ за счет своего влияния и при помощи уже сложившихся у нее отношений с Турцией может оказать содействие усилиям по разрешению существующих разногласий между Никосией и Анкарой.

"Следовательно, улучшая свои отношения с Турцией, Россия остается верна своим принципам, и это самое главное для нас. Я это говорил президенту [РФ Владимиру] Путину во время наших встреч, то же самое я повторял по несколько раз и министру [иностранных дел Сергею] Лаврову на каждой встрече с ним. Нет, нас не беспокоят хорошие отношения между Россией и Турцией, наоборот, наши отношения с Россией остаются близкими и прочными, как всегда", - подчеркнул президент Кипра.

Полностью интервью с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом будет показано на телеканале "Россия-24" в программе "Формула власти".