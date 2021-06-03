В Киеве переименовали переулок Терешковой и несколько улиц с советскими названиями

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Киевская городская государственная администрация приняла решение переименовать ряд столичных улиц, получивших свои названия в советские годы. Как сообщает в четверг пресс-служба мэрии, решение коснется и переулка, названного в честь Валентины Терешковой.

"Члены комиссии по вопросам наименований поддержали переименование переулка Валентины Терешковой в Дарницком районе", - говорится в сообщении. Переулок будет назван в честь русского и украинского педагога Кристины Алчевской.

Комиссия мэрии также переименовала переулок имени русского писателя Александра Радищева, который будет носить имя участника силовой операции в Донбассе Юрия Матущака; улицу имени русского генерала Паисия Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах в улицу Холодноярскую, а также улицу академика Глеба Кржижановского в Святошинском районе в честь украинско-американского историка-востоковеда Емельяна Прицака.

По решению комиссии, в центре украинской столицы также появится новый сквер, который будет назван в честь погибшего в Донбассе оперного певца Василия Слипака.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.