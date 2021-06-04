СМИ: чешский парламент не вынес вотум недоверия правительству Бабиша

ПРАГА, 4 июня. /ТАСС/. Попытка правой оппозиции вынести в нижней палате чешского парламента вотум недоверия действующему правительству Андрея Бабиша, лидера политического движения АНО ("Акция недовольных граждан"), долларового миллиардера, провалилась. Об этом сообщило в четверг вечером информационное агентство CTK.

Оппозиция не смогла получить необходимую для вынесения вотума недоверия поддержку 101 депутата из 200. Внеочередное заседание нижней палаты, инициированное пятью оппозиционными политическими партиями, продолжалось более 14 часов.

Входящие в оппозицию Гражданская демократическая партия, христианские демократы, Пиратская партия Чехии, либерально-консервативная партия "Традиция, ответственность, процветание - 09" и либеральное политическое движение "Старосты и независимые" вынесли вопрос о вотуме недоверия кабинету министров в связи с тем, что ему отказали в поддержке депутаты-коммунисты. Без их голосов правительство утратило большинство в нижней палате. Кроме того, инициаторы голосования обвиняли власти в неспособности противодействовать распространению коронавируса, а Бабиша в конфликте интересов, что, как они утверждали, выражается, в частности, в преимущественном распределении дотаций связанным с премьером компаниям.

Между тем Бабиш, выступление которого в нижней палате парламента транслировали чешские телеканалы, категорически отверг выдвинутые против кабинета обвинения. "Мы успешное правительство. Заявления оппозиции бессмысленны и абсурдны. Это уже третья попытка выразить нам недоверие (за время пребывания кабинета у власти - прим. ТАСС). Нынешняя [попытка] предпринята за четыре месяца до парламентских выборов", - отметил премьер.

Он также подчеркнул, что оппозиция пытается вытеснить его из большой политики. Бабиш сказал, что всегда отстаивал интересы Чехии, которая "является суверенной страной и не может управляться из Европарламента". У республики свои законы, которые премьер, по его словам, безукоризненно соблюдает.