СМИ: корабли Китая курсируют рекордные 112 дней у морских границ Японии

ТОКИО, 4 июня. /ТАСС/. Сторожевые корабли Китая в пятницу обновили рекорд непрерывного нахождения у морских границ Японии вблизи островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, китайские сторожевики уже 112 дней подряд курсируют в непосредственной близости к зоне, которую Япония считает своими территориальными водами. Это самый продолжительный период времени с 2012 года, когда японские власти провели национализацию Сенкаку. С тех пор китайские корабли неоднократно заходили в акваторию самих островов, вторгаясь, согласно позиции Токио, в территориальные воды Японии.

"Односторонние попытки изменить статус-кво при помощи силы являются совершенно неприемлемыми", - прокомментировал ситуацию министр обороны Японии Нобуо Киси.

Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, японских граждан. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромом японских ресторанов и предприятий. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.