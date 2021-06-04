В Минобороны Швеции не удовлетворены ответами Дании и США о шпионаже АНБ

СТОКГОЛЬМ, 4 июня. /ТАСС/. Министр обороны Швеции Петер Хультквист не удовлетворен ответами, которые он получил от коллег из Дании и США Трине Брамсен и Ллойда Остина на вопросы в отношении скандала о шпионаже Агентства национальной безопасности США (АНБ) за шведскими политиками и высокопоставленными чиновниками при участии Дании. Об этом он сообщил в четверг вечером в интервью агентству ТТ.

"Я считаю, что мы пока не получили удовлетворительную информацию, мы должны продолжить процесс, поэтому планирую новые контакты по этому поводу. Не только с Данией, мы также будем вновь контактировать с США", - отметил он.

31 мая ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции сообщил о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник "Шпигель" обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями. Выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.