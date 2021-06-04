МИД КНР осудил решение США расширить список китайских компаний, запрещенных для инвестиций

ПЕКИН, 4 июня. /ТАСС/. Китай выступает против решения США расширить список связанных, по мнению Вашингтона, с военнослужащими КНР компаний, инвестиции в которые запрещены американским физическим и юридическим лицам. Об этом в пятницу на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы выступаем решительно против этого. Действия США противоречат рыночным законам, принципам и порядкам, они наносят ущерб законным правам и интересам китайских компаний, а также подрывают интересы глобальных инвесторов, в том числе американских", - сказал он.

"Мы призываем США уважать законы и принципы рынка, отозвать так называемый список и обеспечить справедливую и недискриминационную деловую среду для китайских компаний", - продолжил дипломат. "Мы примем необходимые меры для защиты законных прав китайских компаний", - указал он.

В четверг президент США Джо Байден расширил список связанных, по мнению Вашингтона, с военнослужащими КНР компаний, инвестиции в которые запрещены американским физическим и юридическим лицам. Указ нынешнего главы государства дополнил соответствующее распоряжение его предшественника на этом посту Дональда Трампа. 45-й президент США запретил американским инвесторам покупку и продажу ценных бумаг китайских фирм, которые, по версии Вашингтона, связаны с Народно-освободительной армией Китая. Байден увеличил количество находящихся в данном перечне компаний с 48 до 59. Так, был добавлен ряд китайских фирм, которые занимаются технологиями, якобы связанными со слежкой за этническими меньшинствами КНР.

Как заявили в Белом доме, целью указа является обеспечение того, чтобы американские инвестиции не предоставлялись китайским компаниям, которые "подрывают безопасность или ценности Соединенных Штатов и их союзников". Запрет вступает в силу 2 августа, однако инвесторам будет разрешено проводить сделки в течение следующего года, чтобы избавиться от пакетов акций находящихся в черном списке компаний.