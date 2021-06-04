В Белоруссии подготовили законопроект о совмещении парламентских и местных выборов

МИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Проект закона о внесении изменения в конституцию Белоруссии, предусматривающего одновременное проведение выборов в местные Советы депутатов и Палату представителей Национального собрания, подготовлен к обсуждению в парламенте страны. Об этом сообщил в пятницу глава комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту нижней палаты парламента Валентин Семеняко.

"Согласно процедуре, законопроект подготовлен и прошел согласование в постоянных комиссиях. Мы получили заключение от экспертных органов, внесены небольшие технические правки и, собственно говоря, он готов к обсуждению", - отметил парламентарий, слова которого приводит агентство БелТА.

Ранее обе палаты Национального собрания приняли обращение к президенту страны с предложением внести в Палату представителей законопроект об изменении конституции, предусматривающий возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей 8-го созыва в 2023 году.

Ранее созданная в Белоруссии конституционная комиссия предложила перейти на единый день голосования при выборах в представительные органы власти, а также продлить полномочия депутатов местных советов до ноября 2023 года - до единых выборов в Национальное собрание и местные советы.