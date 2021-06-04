Датский премьер не раскрыла подробностей о скандале вокруг шпионажа АНБ

СТОКГОЛЬМ, 4 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в пятницу вновь не раскрыла деталей, касающихся шпионажа Агентства национальной безопасности США (АНБ) за европейскими политиками и высокопоставленными чиновниками при датском участии, ссылаясь на конфиденциальность диалога.

"Мы ведем конфиденциальный диалог о работе спецслужб между собой и нашими коллегами по другую сторону границы в любой форме, - заявила она на пресс-конференции. - Важно, независимо от того, идет ли речь о сотрудничестве стран Северной Европы, Европы или НАТО, чтобы у нас был тесный и хороший диалог, и мы делаем все возможное со всех сторон".

В четверг министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что не удовлетворен ответами, которые он получил от коллег из Дании и США Трине Брамсен и Ллойда Остина на вопросы в отношении скандала. Ранее он спросил о шпионаже в отношении шведских оборонных предприятий, в частности компании SAAB, но ясного ответа не получил.

31 мая ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции сообщил о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Der Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями. Выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.

В ноябре прошлого года также стало известно о фактах шпионажа на шведских оборонных предприятиях со стороны АНБ: мониторинг осуществлялся с американской базы в Дании. Интерес для разведки представляли шведская SAAB и датский концерн Terma. По данным журналистов, АНБ обеспечило себе доступ к оптоволоконным кабелям и компьютерному центру в Амагере, что позволило отслеживать трафик данных Нидерландов, Норвегии, Франции, Германии, датских политических институтов и "шведских военных". По некоторым данным, одним из объектов шпионажа являлась программа шведского многоцелевого истребителя 4-го поколения "Грипен".