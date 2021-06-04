Вучич сообщил о возобновлении диалога Белграда и Приштины в ближайшие дни

БЕЛГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Диалог Белграда и Приштины возобновится в ближайшее время, речь идет о днях, а не неделях. Об этом заявил в пятницу в обращении к народу президент Сербии Александар Вучич по результатам вчерашних переговоров со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и заместителем помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Мэттью Палмером.

"Диалог с Приштиной будет вскоре возобновлен, речь идет о днях, а не о неделях. Мы всегда готовы к диалогу, кроме вопросов, неприемлемых для Сербии", - заявил Вучич.

Во вторник во время поездки в непризнанное Косово Палмер указал косоварам на необходимость выполнить взятые на себя обязательства по Брюссельским соглашениям и создать Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ).

23 апреля Вучич увязал продолжение диалога Белграда и Приштины с выполнением обязательств Приштиной по Брюссельским соглашениям, заключенным 19 апреля 2013 года. Согласно соглашениям, косовары должны создать в населенных сербами районах Сообщество сербских муниципалитетов - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.