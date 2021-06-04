СМИ: Бельгия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов

БРЮССЕЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Бельгии приняли решение закрыть воздушное пространство страны для белорусских самолетов. Об этом сообщил в пятницу местный телеканал RTBF со ссылкой на представителей властей.

По данным телеканала, королевство таким образом выполнило поручение саммита ЕС 24-25 мая, не дожидаясь официального решения Брюсселя, которое будет опубликовано в пятницу.

Ранее в пятницу постоянные представители 27 стран - членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair ("Райанэйр") 23 мая в Минске, сообщил корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС. По словам дипломата, санкции охватят запрет на полеты белорусских авиакомпаний в воздушном пространстве ЕС и посадку самолетов этой страны в аэропортах сообщества. "В течение дня, как ожидается, будет завершена официальная процедура по введению санкций, которые могут вступить в силу уже завтра", - добавил источник.