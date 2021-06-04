На Украине заявили, что после введения санкций страну покинули все "воры в законе"

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/.ТАСС: Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что после введения в мае санкций страну покинули все 34 "вора в законе". Об этом он сообщил в пятницу на брифинге по итогам заседания Совбеза.

"На заседании приняли отчет министра внутренних дел Арсена Авакова о реализации решения СНБО от 14 мая о санкциях против "воров в законе" и криминальных авторитетов. В начале года в стране было 34 человека со статусом "вора в законе", сегодня - ноль", - сказал Данилов. Он добавил, что после заседания Совбеза 14 мая в стране находилось 17 "воров в законе".

Президент Украины Владимир Зеленский поручил в течение двух недель подготовить пакет законопроектов по борьбе с олигархами в стране вслед за поданным им ранее в парламент первым проектом закона по этому вопросу.

"Законопроект, который подан президентом в парламент (о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов, - прим. ТАСС), - это еще не все. Президент дал поручение в течение двух недель подготовить еще законопроекты по борьбе с олигархами. Скоро вы их увидите", - сказал Данилов. По его словам, речь идет о порядка семи законопроектах.

Секретарь СНБО также заверил, что перечень олигархов будет определен и обнародован после принятия соответствующих законов.