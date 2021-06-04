Бывшие госслужащие США призвали Байдена обсудить с Путиным ограничение системы ПРО

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Шестьдесят три бывших американских военачальника, чиновника и законодателя высказались за ограничение системы противоракетной обороны США и призвали президента Джо Байдена обсудить этот вопрос на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве. Они отметили в своем письме, направленном в четверг главе Белого дома и размещенном на сайте общественной организации Совет за жизнеспособный мир, что "вопрос о ПРО следует включить в переговоры с Россией по стратегической стабильности".

"Есть возможность остановить идущую сейчас гонку вооружений между системой ПРО США и новыми системами, разрабатываемыми Россией и Китаем с целью преодоления американской обороны, - считают авторы обращения. - Нынешние планы США по развертыванию эшелонированной системы ПРО и стремление получить средства отслеживания и перехвата сверхзвуковых ракет с помощью размещенных в космосе датчиков - угроза для стратегической стабильности между обладающими ядерным оружием государствами".

Как подчеркивается в письме, проводимые в США испытания компонентов ПРО вызывают беспокойство у Москвы и в конечном итоге лишь "приведут к подрыву безопасности США, поскольку Россия, реагируя на это, создает новые вооружения для преодоления этой системы". "Приостановка разработки новых перехватчиков для системы ПРО Aegis ("Иджис") на кораблях ВМС и строительства оснащенных такой системой эсминцев может стать первым шагом в восстановлении стратегической стабильности и прекращении ядерной гонки вооружений", - пишут авторы послания.

Они напоминают, что "США уже израсходовали с 1950-х годов на различные компоненты ПРО свыше $400 млрд". Но размещенные, к примеру, в шахтах ракеты-перехватчики до сих пор не доказали способность эффективно поражать цели: из 19 проведенных испытаний, причем в облегченных условиях, лишь 11 были успешными, заметили авторы письма.

Среди тех, кто поставил подпись под письмом, - бывший министр обороны Уильям Перри, генерал-лейтенант в отставке Роберт Гард, одно время возглавлявший Национальный университет обороны, бывший помощник по России президента Джорджа Буша-младшего Томас Грэм, бывший заместитель помощника президента Барака Обамы по национальной безопасности Бен Роудс, бывший помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Томас Кантримен, бывшие сенаторы Том Харкин и Гэри Хант.

Путин и Байден проведут встречу в Женеве 16 июня. Как отметили в Кремле, они планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.