NYT: связанные с Ираном силы атаковали с помощью БПЛА используемые США базы в Ираке

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Связанные с Ираном вооруженные формирования в последние месяцы неоднократно наносили удары с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по используемым США военным объектам в Ираке. Такое утверждение приводится в материале, опубликованном в пятницу в газете The New York Times.

По версии источников издания из числа официальных лиц США, "не менее трех раз за последние два месяца данные формирования применяли небольшие начиненные взрывчаткой беспилотники, которые пикируют и падают на цель". Атаки осуществлялись ночью. В качестве целей были выбраны "иракские базы, в том числе те, которые использовали ЦРУ и американские подразделения специального назначения".

По версии издания, "Иран, ослабленный за многие годы жесткими экономическими санкциями, применяет подконтрольные ему вооруженные формирования в Ираке для наращивания давления на Соединенные Штаты и другие государства, чтобы договориться о смягчении данных рестрикций в рамках возвращения к ядерной сделке 2015 года". "Иракские и американские лица сообщили, что Иран осуществляет данные атаки с применением беспилотников, стремясь минимизировать потери, которые могли бы повлечь за собой ответные действия со стороны США", - говорится в публикации.

Как утверждается в материале, целями указанных ударов все чаще становятся ангары, где находится применяемая американской стороной техника, в том числе беспилотники. Связанные с Ираном формирования якобы пытаются таким образом "сократить разведывательный потенциал США" в Ираке.

По словам источников, средства обороны, которыми располагают США в Ираке, не являются эффективными против начиненных взрывчаткой БПЛА, поскольку те "летят слишком низко". Одна из атак, о которых идет речь, имела место 14 апреля. Тогда удар был нанесен по ангару, который применяло ЦРУ США, в районе города Эрбиль. Никто не пострадал, однако Пентагон и Белый дом были встревожены "изощренностью атаки". Еще два аналогичных инцидента произошли в начале мая. Тогда также никто не пострадал.